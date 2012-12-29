Программа для смс-информирования

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http://www.weblancer.net/projects/327298.html
Описание:
Данная работа представляет собой приложение, сканирующее заданные пользователем папки и, при появлении в этих папках файлов определенного формата, отсылает смс на заданные номера.
Используемые технологии и языки программирования:
Программа была написана в Delphi XE2.