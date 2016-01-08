Программа "Гиббон"

Программа для приема заявок от клиентов и оптимизации работы производственного цеха жестяных изделий.

Основная цель программы это значительное ускорение составления заявки на производство, с расчетом расхода металла с минимально возможным отходом!

Программа написана специально для производства из оцинкованной стали, но может использоваться и в другом производстве где требуется оптимально нарезать некое сырье, будь то фанера, композит, ткань или что-то иное.

- Создание заявки от клиента, с выбором длины, цвета, направления окраски металла

- Форма элемента выбирается из списка заранее нарисованных элементов, при отсутствии необходимого элемента в соответствующей вкладке можно тут же нарисовать необходимый элемент и сохранить его в базе (элементы хранятся в виде координат точек, а не как растровые картинки).

- Полностью автоматизированы расчеты по разбивке длинных, кривых, косых элементов

- Отдельно добавлена возможность автоматического добавления оконных откосов, отливов

- Работа с контрагентами (хранение, создание, редактирование)

- Журнал заявок (с возможностью выбора интервала, сортировкой, выборке по конкретному контрагенту)

- в программе есть обширные возможности по настройке параметров экспорта заявок