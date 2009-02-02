Программа-гороскоп
Прикладное ПО
Добавлена227 просмотров
15 лет назад
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Это одна из многих сделанных мной курсовых. 4 дня.
Особенности программы:
- выдаются данные по трем гороскопам (зодиакальному, цветочному и друидов)
- редактрование описания для каждого из гороскопов
- (из задания) используются типизированные файлы для хранения описания гороскопов
- реализация через использование TMemo и массива char
- експорт в Word или текстовый файл