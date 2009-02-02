Программа-гороскоп

Это одна из многих сделанных мной курсовых. 4 дня.

Особенности программы:

- выдаются данные по трем гороскопам (зодиакальному, цветочному и друидов)

- редактрование описания для каждого из гороскопов

- (из задания) используются типизированные файлы для хранения описания гороскопов

- реализация через использование TMemo и массива char

- експорт в Word или текстовый файл