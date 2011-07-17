Программа расчета времени эвакуации
Прикладное ПО
Добавлена414 просмотров
12 лет назад
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Программа расчета времени эвакуации людей при пожаре.
Написана на C#. СУБД: MS Access
Полностью кастомизированный интерфейс – только WinForms
По результатам расчета формируется печатный документ и документ формата MS Word