Программа расчета времени эвакуации

Прикладное ПО
Добавлена
12 лет назад
414 просмотров
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Программа расчета времени эвакуации людей при пожаре.

Написана на C#. СУБД: MS Access

Полностью кастомизированный интерфейс – только WinForms

По результатам расчета формируется печатный документ и документ формата MS Word