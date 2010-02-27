Программа учета финансов WinBlack Pro 2009
Прикладное ПО
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14 лет назад
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Многовалютная финансовая система для учета и анализа финансовых операций. С ее помощью можно вести как домашний бюджет, так и дела предприятия. Простая в обращении, но мощная по возможностям программа позволяет отслеживать движение наличных денег, операции с банковскими счетами и кредитными картами, состояние долгов и кредитов, планировать доходы и расходы, разбивать операции по статьям, проектам и контрагентам. Формирование неограниченного числа отчетов для анализа финансового состояния.