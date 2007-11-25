Программный комплекс делопроизводства министерства

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сопровождение и доработка програмного комплекса делопроизводства.
Принимал участие как разработчик.
Lotus Domino/Notes
-Регистрация документов
-Контроль за исполнением документов
-Ведение журналов корреспонденции и внутренних документов
-Разграничение доступа к документам
-Ведение номенклатуры дел для предприятия
- Ведение базы корреспондентов предприятия
- Почта для каждого пользователя
- Почтовый сервер, работающий в Интернет и др.
В системе заложены следующие типовые рабочие места:
АРМ "Руководство";
АРМ "Канцелярия";
АРМ "Ответственный за делопроизводство в подразделении";
АРМ "Ответственный за контроль";
АРМ "Ответственный исполнитель".