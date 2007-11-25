Программный комплекс делопроизводства министерства

Добавлена
16 лет назад
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Сопровождение и доработка програмного комплекса делопроизводства.

Принимал участие как разработчик.

Lotus Domino/Notes

-Регистрация документов

-Контроль за исполнением документов

-Ведение журналов корреспонденции и внутренних документов

-Разграничение доступа к документам

-Ведение номенклатуры дел для предприятия

- Ведение базы корреспондентов предприятия

- Почта для каждого пользователя

- Почтовый сервер, работающий в Интернет и др.

В системе заложены следующие типовые рабочие места:

АРМ "Руководство";

АРМ "Канцелярия";

АРМ "Ответственный за делопроизводство в подразделении";

АРМ "Ответственный за контроль";

АРМ "Ответственный исполнитель".