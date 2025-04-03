🚀 Python-Новичок | ТГ-боты • Автоматизация • Парсинг • FastAPI

🤖 ТГ-боты - Создание ботов для Telegram: обработка запросов, рассылки, интеграции с сервисами.

🔧️ Автоматизация - Создание скриптов для решения рутинных задач: работа с файлами, API и веб-ресурсами.

🕸️ Парсинг - Сбор данных с сайтов и их обработка для анализа или дальнейшего использования.

⚡ FastAPI - Разработка быстрых и надёжных API с поддержкой асинхронности и автоматической документацией.

🌐 Ссылка на ГитХаб - https://github.com/1Mangust1981?tab=repositories