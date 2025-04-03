Python-Новичок ТГ-боты Автоматизация Парсинг FastAPI
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месяц назад
🚀 Python-Новичок | ТГ-боты • Автоматизация • Парсинг • FastAPI
🤖 ТГ-боты - Создание ботов для Telegram: обработка запросов, рассылки, интеграции с сервисами.
🔧️ Автоматизация - Создание скриптов для решения рутинных задач: работа с файлами, API и веб-ресурсами.
🕸️ Парсинг - Сбор данных с сайтов и их обработка для анализа или дальнейшего использования.
⚡ FastAPI - Разработка быстрых и надёжных API с поддержкой асинхронности и автоматической документацией.
🌐 Ссылка на ГитХаб - https://github.com/1Mangust1981?tab=repositories