Работа со звуком (графическое приложение Matlab)

http://statphys.narod.ru/work/Matlab_Sound_v1.5.rar

Загрузка или запись стерео аудиофайла из математических формул или с микрофона с заданной частотой дискретизации, вывод графика сигнала, спектрограммы (быстрое Фурье-преобразование), гистограммы амплитуд с расчётом дифференциальной энтропии, воспроизведение и сохранение аудиофайла.