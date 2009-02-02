Расчет для игры "Сапер"

Расчет безопасных полей и клеток бомб для игры сапер. Это одна из многих сделанных мной курсовых. 4 дня.

Особенности программы:

- свободное изменение размеров поля (5..30,5..30)

- сохранение/загрузка текущего состояния поля

- цветовой вывод результата расчета

- возможность ручного редактирования значений клеток