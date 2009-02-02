Расчет для игры "Сапер"
Прикладное ПО
Добавлена322 просмотра
15 лет назад
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Расчет безопасных полей и клеток бомб для игры сапер. Это одна из многих сделанных мной курсовых. 4 дня.
Особенности программы:
- свободное изменение размеров поля (5..30,5..30)
- сохранение/загрузка текущего состояния поля
- цветовой вывод результата расчета
- возможность ручного редактирования значений клеток