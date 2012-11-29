Расчет интенсивности лучей (python)

Программа рассчитывает интенсивность лучей, которые попадают на приемник напрямую или в результате отражений от зеркала. Зеркало может быть плоским, параболическим, эллиптическим. На входе программе дается массив "угол луча":"интенсивность". На выходе – построенные лучи, интенсивность лучей на приемнике с учетом потерь при отражениях. Выводится диаграмма интенсивности излучателя. Написана на Python с использованием библиотек matplotlib, numpy, scipy.