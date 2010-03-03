Расчет квартплаты (The Rent)

Программа предназначена для расчета квартирной платы в многоквартирных домах на кооперативной основе.

В программе организован учет:

- Договоров с жильцами на обслуживание квартир, учет паевых взносов с полной информацией о квартирах и квартиросъемщиках;

- Договоров на обслуживание дома. Газ, вода, отопление, электроэнергия и т.д…;

- Учет затрат на разовые или ремонтные работы.

На основании все введенных данных (счетчики, водомеры и т.д.) по тарифам и формулам расчета, производится расчет оплаты за коммунальные платежи для каждого жильца, с отметкой об оплате и учетом задолженности.

Печатаются платежки и отчеты в графическом виде, формат Word. Реализованы в виде шаблонов.

Разработка на Delphi 7.

Экранных форм 21, отчетных форм 7.

Серверная часть работает под управлением одной из двух СУБД Firebird, насчитывает в себе 175 объектов (таблицы, виды, процедуры и функции, триггера и т.д.).