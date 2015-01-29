Распределение затрат при вводе ОС в эксплуатацию

Добавлена
9 лет назад
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Макрос, автоматизирующий распределение затрат при вводе ОС в эксплуатацию. Исходные данные : Акты выполненных работ по площадкам, список ОС, модели распределения. Результат : распределение общей стоимости работ по конкретным ОС по заданным параметрам.

В процессе работы макроса осуществляется ряд проверок, обеспечивающих полноту и корректность информации.