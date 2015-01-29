Макрос, автоматизирующий распределение затрат при вводе ОС в эксплуатацию. Исходные данные : Акты выполненных работ по площадкам, список ОС, модели распределения. Результат : распределение общей стоимости работ по конкретным ОС по заданным параметрам.

В процессе работы макроса осуществляется ряд проверок, обеспечивающих полноту и корректность информации.