Рассылка Email писем

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5 месяцев назад
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Приложение для массовой отправки email, написанное на C# с использованием WPF. Поддерживает работу с SMTP-серверами, авторизацию и отправку сообщений. Приложение позволяет импортировать списки получателей из Excel и настраивать шаблоны писем. Подходит для автоматизации маркетинговых и информационных рассылок.

  • Основные функции:

    • Импорт получателей из Excel.

    • Настройка SMTP-сервера, порта, email и пароля.

    • Настройка темы и текста письма.

    • Отправка массовых email-сообщений.

  • Преимущества:

  • Простота использования (интуитивно понятный интерфейс).

  • Экономия времени и усилий.

  • Быстрая и эффективная отправка.

  • Подходит для различных целей (маркетинг, уведомления).

Возможность настраивать параметры отправки.