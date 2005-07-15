Рассылка Email писем

Приложение для массовой отправки email, написанное на C# с использованием WPF. Поддерживает работу с SMTP-серверами, авторизацию и отправку сообщений. Приложение позволяет импортировать списки получателей из Excel и настраивать шаблоны писем. Подходит для автоматизации маркетинговых и информационных рассылок.
Основные функции:
Импорт получателей из Excel.
Настройка SMTP-сервера, порта, email и пароля.
Настройка темы и текста письма.
Отправка массовых email-сообщений.
Преимущества:
Простота использования (интуитивно понятный интерфейс).
Экономия времени и усилий.
Быстрая и эффективная отправка.
Подходит для различных целей (маркетинг, уведомления).
Возможность настраивать параметры отправки.