Разработка продуктов в компании MOVAVI

http://www.movavi.com/suite/

Разработка Win32-приложений для обработки видео, звука и изображений, прожига оптических дисков, работы с мобильными устройствами.

Внёс весомый вклад в зарождение и деятельность компании, так или иначе причастен к разработке практически всех продуктов.

Выполняемые работы:

- Разработка GUI, Custom controls.

- Реализация чтения/записи различных видео- и аудиоформатов

- Реализация эффектов обработки изображения и звука

- Оптимизация алгоритмов, в т.ч. на ассемблере с использованием MMX и SSE

- Разработка модулей для работы с различными устройствами: прожиг CD/DVD/Blu-ray, iPod, iPhone и др.

- Активная помощь коллегам в работе

Проект MidiView (http://midiview.com), принадлежащий MOVAVI Inc. Разрабатывался в паре.