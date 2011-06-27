Разработка продуктов в компании MOVAVI
Прикладное ПО
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12 лет назад
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Разработка Win32-приложений для обработки видео, звука и изображений, прожига оптических дисков, работы с мобильными устройствами.
Внёс весомый вклад в зарождение и деятельность компании, так или иначе причастен к разработке практически всех продуктов.
Выполняемые работы:
- Разработка GUI, Custom controls.
- Реализация чтения/записи различных видео- и аудиоформатов
- Реализация эффектов обработки изображения и звука
- Оптимизация алгоритмов, в т.ч. на ассемблере с использованием MMX и SSE
- Разработка модулей для работы с различными устройствами: прожиг CD/DVD/Blu-ray, iPod, iPhone и др.
- Активная помощь коллегам в работе
Проект MidiView (http://midiview.com), принадлежащий MOVAVI Inc. Разрабатывался в паре.