Разработка программной части игры "Wizard Puff" на Godot 4.3

Разработка программной основы для 2D игры Wizard Puff на движке Godot 4.3 с использованием GDScript. Проект включает сложные алгоритмические системы для обеспечения глубины игрового процесса и оптимизации кода.

Основные функциональные модули:

Система управления персонажем: Реализовано через State Machine, включая движение, прыжки, стрельбу, блокирование и анимационные переходы.

Боевые механики: Магические атаки с элементальной системой, поддержка мультиударов и комбинаций.

Алгоритмы поддержки повторяемости: Использование Singleton для отслеживания текущего состояния игры, включая здоровье игроков, количество раундов и доступные апгрейды.

Система прокачки и статов: Динамическая система комбинирования статов, изменяющая параметры персонажа (урон, скорость, здоровье) в зависимости от текущих улучшений и выбора игрока.

Подкрутка колоды (Deck Manipulation): Сложный алгоритм динамической настройки доступных улучшений. На основе предыдущих выборов игрока изменяется вероятность появления карт с соответствующими элементами, что способствует тактическому подходу к игре.

Технические решения:

GDScript – модульный код с четкой архитектурой.

Singleton (Автозагрузка): Управление глобальным состоянием игры.

Raycast и Area2D: Обнаружение столкновений, активация ловушек и взаимодействие с окружающей средой, самописная физика распознавания столкновений и развушения объектов.

Технологии и навыки:

Godot 4.3

GDScript

State Machines

Управление игровым состоянием через Singleton

Сложные алгоритмы для Deck Manipulation

Проект создан с акцентом на производительность, читаемость кода и масштабируемость для дальнейших обновлений.