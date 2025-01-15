Разработка программной части игры "Wizard Puff" на Godot 4.3

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Разработка программной основы для 2D игры Wizard Puff на движке Godot 4.3 с использованием GDScript. Проект включает сложные алгоритмические системы для обеспечения глубины игрового процесса и оптимизации кода.

Основные функциональные модули:

  • Система управления персонажем: Реализовано через State Machine, включая движение, прыжки, стрельбу, блокирование и анимационные переходы.

  • Боевые механики: Магические атаки с элементальной системой, поддержка мультиударов и комбинаций.

  • Алгоритмы поддержки повторяемости: Использование Singleton для отслеживания текущего состояния игры, включая здоровье игроков, количество раундов и доступные апгрейды.

  • Система прокачки и статов: Динамическая система комбинирования статов, изменяющая параметры персонажа (урон, скорость, здоровье) в зависимости от текущих улучшений и выбора игрока.

  • Подкрутка колоды (Deck Manipulation): Сложный алгоритм динамической настройки доступных улучшений. На основе предыдущих выборов игрока изменяется вероятность появления карт с соответствующими элементами, что способствует тактическому подходу к игре.

Технические решения:

  • GDScript – модульный код с четкой архитектурой.

  • Singleton (Автозагрузка): Управление глобальным состоянием игры.

  • Raycast и Area2D: Обнаружение столкновений, активация ловушек и взаимодействие с окружающей средой, самописная физика распознавания столкновений и развушения объектов.

Технологии и навыки:

  • Godot 4.3

  • GDScript

  • State Machines

  • Управление игровым состоянием через Singleton

  • Сложные алгоритмы для Deck Manipulation

Проект создан с акцентом на производительность, читаемость кода и масштабируемость для дальнейших обновлений.