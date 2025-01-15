Разработка программной части игры "Wizard Puff" на Godot 4.3
Разработка программной основы для 2D игры Wizard Puff на движке Godot 4.3 с использованием GDScript. Проект включает сложные алгоритмические системы для обеспечения глубины игрового процесса и оптимизации кода.
Основные функциональные модули:
Система управления персонажем: Реализовано через State Machine, включая движение, прыжки, стрельбу, блокирование и анимационные переходы.
Боевые механики: Магические атаки с элементальной системой, поддержка мультиударов и комбинаций.
Алгоритмы поддержки повторяемости: Использование Singleton для отслеживания текущего состояния игры, включая здоровье игроков, количество раундов и доступные апгрейды.
Система прокачки и статов: Динамическая система комбинирования статов, изменяющая параметры персонажа (урон, скорость, здоровье) в зависимости от текущих улучшений и выбора игрока.
Подкрутка колоды (Deck Manipulation): Сложный алгоритм динамической настройки доступных улучшений. На основе предыдущих выборов игрока изменяется вероятность появления карт с соответствующими элементами, что способствует тактическому подходу к игре.
Технические решения:
GDScript – модульный код с четкой архитектурой.
Singleton (Автозагрузка): Управление глобальным состоянием игры.
Raycast и Area2D: Обнаружение столкновений, активация ловушек и взаимодействие с окружающей средой, самописная физика распознавания столкновений и развушения объектов.
Технологии и навыки:
Godot 4.3
GDScript
State Machines
Управление игровым состоянием через Singleton
Сложные алгоритмы для Deck Manipulation
Проект создан с акцентом на производительность, читаемость кода и масштабируемость для дальнейших обновлений.