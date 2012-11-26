Редактор караоке-видео

Программа для создания караоке-видео, которая позволяет тонко настраивать конечный вид результата.

Является заменой связки Photoshop + SoundForge + After Effects,но гораздо удобнее.

В интерфейсе были применены нестандартные элементы управления, которые сильно упростили процесс редактирования. Время создания одного трека упало с 4-5 часов до получаса.

В планах полуавтоматическая конвертация из других форматов (в том числе закрытых).