Рекламный модуль

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
139 просмотров
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Модуль обеспечивающий демонстрацию рекламных роликов (SWF, MPG, WMV, AVI, JPG, BMP) на основе Play листа. Автоматическое обновление Play листа и рекламы при инкассации.

Вариации на Delphi 7 (старая версия), на VS C# (новыя версия).

Рекламный модуль.doc
60 КБ