Рекламный модуль
Прикладное ПО
Добавлена139 просмотров
15 лет назад
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Модуль обеспечивающий демонстрацию рекламных роликов (SWF, MPG, WMV, AVI, JPG, BMP) на основе Play листа. Автоматическое обновление Play листа и рекламы при инкассации.
Вариации на Delphi 7 (старая версия), на VS C# (новыя версия).
Рекламный модуль.doc
60 КБ