Рекламный модуль

Модуль обеспечивающий демонстрацию рекламных роликов (SWF, MPG, WMV, AVI, JPG, BMP) на основе Play листа. Автоматическое обновление Play листа и рекламы при инкассации.

Вариации на Delphi 7 (старая версия), на VS C# (новыя версия).