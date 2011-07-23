Репетитор по английскому языку

http://swblog.ru/soft/varny.html

В наши дни изучение английского языка, становится все более актуальным. И количество желающих выучить английский язык постоянно растет стремительными темпами. Издаются книги, видео уроки и открываются все новые школы и курсы. Какой выбрать способ изучения английского языка, конечно же, выбирать вам. Но будет хорошим дополнением к выбранному вами типу обучения английского языка использование данной программы.

Программа будет полезной для людей с начальным и средним уровнем в изучении английского языка. Имеется возможность тренироваться в двух направлениях: английский – русский, русский – английский. Имеется выбор словарей для тренировок.