REZ Viewer
Прикладное ПО
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12 лет назад
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Программа предназначена для обработки экспериментальных данных, формируемых контуром управления электрической передачей тепловозов. Результаты обработки представляются в виде графиков. Имеется возможность экспорта результатов в Microsoft Excel, а также предусмотрен интерфейс с системой MATLAB. Разработано для ОАО "ВНИКТИ", г. Коломна. Среда разработки Delphi.