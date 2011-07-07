REZ Viewer

Программа предназначена для обработки экспериментальных данных, формируемых контуром управления электрической передачей тепловозов. Результаты обработки представляются в виде графиков. Имеется возможность экспорта результатов в Microsoft Excel, а также предусмотрен интерфейс с системой MATLAB. Разработано для ОАО "ВНИКТИ", г. Коломна. Среда разработки Delphi.