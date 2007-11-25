Ряд проектов для компании BAYER

Принимал участие в ряде проектов для компании BAYER:

Проект “TGazette”: доработка существующей версии внутреней электронной газеты. Необходимо было убрать все фреймы, и сделать такую же разбивку, только на основе таблиц.

Проект “ProductCatalog”: создание каталога продуктов компании BAYER для внутреннего использования. Также была необходима конвертация «продуктов» из старой версии каталога.

Проект «Subscription» предоставлние пользователю возможности подписаться на расслку информации по любой из БД, зарегистрированных в системе «Subscription». Пользователь выбирает БД указывает ключевые слова, для отбора документов, либо авторов, и на основании этих данных в выбранной БД осуществляется полнотекстовый поиск документов, которые подошли по критерию выборки. Пользователю высылаются ссылки на эти документы. В

системе предусматривался Web-интерфейс. В проектах принимал участие как разработчик.

Lotus Domino/Notes R5

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