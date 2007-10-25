Программа предназначена для управления документацией в электронном формате.

Все документы завода изначально печатаються в текстовом компьютерном вормате,а потом распечатываються и хранятся в обычном бумажном виде. Очень часто нужно распечатать (или подкорректировать и распечатать, что более чаще) имеющиеся уже документы в довольно сжатые сроки. Проблема заключается в том, что не всегда можно быстро найти нужный документ (проблема человеческого фактора). В 90 % случаях у людей на компьютерах файлы находяться в беспорядке.Файлы все время накапливаются. Беспорядок в компьютере одного человека, который пользуется сам своими файлами – проблема одного человека, а беспорядок в системе компьютеров становиться общей проблемой.Компьютерные вирусы,плохое обращение с компьютером приводит к разрушению файловой системы и уничтожению файлов.Для решения этой проблемы нужно как минимум обязать пользователей дублировать файлы на сервере в единой базе данных. Для решения данных проблем (хаоса в системе ведения электронной документации) и создана программа S.P.H.E.R.E !! Посредством ее создается общая база данных (единый реестр) файлов крайне необходимых компании и отделам в частности. Пользователь всегда сможет найти свой файл на сервере, если он или администратор портала S.P.H.E.R.E его предварительно туда «положил».

Любой файл который есть в ее базе данных,можно с легкостью найти и производить любые операции (открыть,редактировать,распечатать) в течение нескольких секунд!!! Структура программы позволяет каждому отделу работать как с собственной базой данных (вносить документы в базу, просматривать,редактировать) так и с общей (только найти,редактировать, просмотреть,распечатать. Вносить нельзя во избежание коллапса). Это все можно делать только если на компьютере стоит данное ПО и подключено сетевое окружение. Программа работает как по сети так и без нее, так что базу данных своих собственных файлов можно создавать в принципе на любом компьютере. Можно подключать несколько баз к программе!!

Разграничение прав пользователей,мощьный комлексный фильтр,интуитивно понятный интерфейс(rus),симпатичный дизайн,множество функций.Есть ТЗ,интерактивный help,инсталяционный пакет,исходники.

Программа расчинана на крупные предприятия!!!