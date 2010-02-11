Сборщик сайтов v1.0
Прикладное ПО
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14 лет назад
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Программа-аналог сервиса "Domain Outbound Links Check" (http://www.wintzell.net/seo-tools/domain-outbound-links-check.php). Служит для подсчета внешних ссылок с сайта и количество сайтов на которые они ведут. Имеется возможность задать предельное количество страниц и сайтов при парсинге, а также задержку при переходе между страницами. Все результаты сохраняются в XLS-файл.
Среда разработки: Borland Delphi 7.
ОС: Windows XP/Vista/7.