Простенькая программа по шифрованию/дешифрованию текста любого размера числовым ключем любой длинны.

Шифрованный текст без потери содержания можно передавать по почте, читать посредством программы указывая шифр.

Программа простенькая и как средство безопасного шифрования может защитить разве что от обычных пользователей, при наличии желания и немного времени ключ можно взломать. Но все же..:)