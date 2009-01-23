Шифровщик
Прикладное ПО
Добавлена261 просмотр
15 лет назад
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Простенькая программа по шифрованию/дешифрованию текста любого размера числовым ключем любой длинны.
Шифрованный текст без потери содержания можно передавать по почте, читать посредством программы указывая шифр.
Программа простенькая и как средство безопасного шифрования может защитить разве что от обычных пользователей, при наличии желания и немного времени ключ можно взломать. Но все же..:)