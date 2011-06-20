Синхронизатор с БД сайта
Прикладное ПО
Добавлена236 просмотров
13 лет назад
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Программа, предназначенная для синхронизации базы данных сайта с локальной клиентской базой данных (файл Excel). Кроме того, программа дает возможность регистрировать на сайте агентства и агентов и редактировать информацию об агентствах и агентах.