1. Наименованиеи работы: «Система диагностики работы оборудования стана 2800» ОАО "Северсталь"

2. Заказчик: Листопрокатный цех №1

3. Перечень документов на основании которых создается система: Заявка цеха , исходящий № 06-54-04-361

4. Назначение системы: Система предназначена для:

• Контроля режимов работы тиристорных ЭП и механизмов стана 2800

• Сбора и архивации данных для разбора при нештатных ситуациях и авариях

• Обеспечения информацией о состоянии ЭП и механизмов при наладочных работах на стане 2800

Система Диагностики состоит из двух частей – Программы Диагностики и Программы Скана.

Программа Диагностики отвечает за наиболее полное отображение как информации с оборудования, так и информации Программы Скана, в удобной для пользователя форме.

Программа Скана отвечает за сбор и архивацию данных, приходящих с оборудования, а также предоставления необходимой информации для всех клиентов системы.

Работа Программы Скана не зависит от Программы Диагностики. Это удобно в том случае, когда не требуется отображать данные, но необходимо их архивировать. Также, заменив программу скана, можно получить готовую систему диагностики для другого оборудования и другой предметной области. Написав скан, который будет уметь брать из интернета данные по текущим котировкам акций, можно вместо системы диагностики токовых приводов, получить финансовый on-line trends.

Также, в программный комплекс входит еще две программы – Настройка Каналов и Настройка Визуальных Параметров. Первая отвечает за настройку каналов оборудования, используемого в этой системе - NI-MIO 63 (National Instruments). Вторая позволяет сконфигурировать параметры отображения данных в Программе Диагностики.

В качестве дополнительного Программно Обеспечения, в процессе установки можно выбрать предпочтительный Анализатор Графических Данных – IBA Analyzer, либо FXDAnlzr.