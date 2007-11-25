СИстема группового календаря

Разработка системы группового календаря.

Выборка информации из календарей пользователей в специальную БД.

Сбор информации происходит на различных серверах, затем посредством репликации вся информация стрекается в основную БД.

Также в БД для чтения информации предусматривается Web-интерфейс.

В проекте принимал участие как разработчик.

Java