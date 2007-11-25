СИстема группового календаря

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Разработка системы группового календаря.
Выборка информации из календарей пользователей в специальную БД.
Сбор информации происходит на различных серверах, затем посредством репликации вся информация стрекается в основную БД.
Также в БД для чтения информации предусматривается Web-интерфейс.
В проекте принимал участие как разработчик.
Java