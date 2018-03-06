Система поддержки принятия решения на основе ГИС

Система поддержки принятия решения на основе геоинформационной системы. Использовались технологии: .NET 4.5/C# 6.0, Windows Forms, Infter.NET (machine learning), EmguCV/OpenCV (computer vision), GIS Panorama. Решенные мною задачи: реализация алгоритмов оптимальной маршрутизации (Дейкстра, А-звезда), решение достаточно сложной задачи оптимизации с помощью генетического алгоритма, поиск паттернов на изображении (Data Mining: Pattern Discovery).