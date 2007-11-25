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Автоматизированная система подготовки, и контроля исполнения договоров.
В системе предусматривается создание печатной формы договора на основе шаблонов; а также распределения работ по договору и контроль исполнения этих работ.
Принимал участие как разработчиr в 2001 года на Lotus 5
-Регистрация документов
-Контроль за исполнением документов
-Ведение журналов корреспонденции и внутренних документов
-Разграничение доступа к документам
-Ведение номенклатуры дел для предприятия
- Ведение базы корреспондентов предприятия
- Почта для каждого пользователя
- Почтовый сервер, работающий в Интернет и др.