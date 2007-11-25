Автоматизированная система подготовки, и контроля исполнения договоров.

В системе предусматривается создание печатной формы договора на основе шаблонов; а также распределения работ по договору и контроль исполнения этих работ.

Принимал участие как разработчиr в 2001 года на Lotus 5

-Регистрация документов

-Контроль за исполнением документов

-Ведение журналов корреспонденции и внутренних документов

-Разграничение доступа к документам

-Ведение номенклатуры дел для предприятия

- Ведение базы корреспондентов предприятия

- Почта для каждого пользователя

- Почтовый сервер, работающий в Интернет и др.