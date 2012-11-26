Система построения отчетов

Модуль создания отчетов для ERP. Позволяет на основе данных доступных пользователю (определяется его ролью и привилегиями) строить произвольные отчеты и графики.

Также в систему была встроена возможность дата майнинга (встроенный программируемый калькулятор с возможностью запросов к базе данных).

http://beejee.org/#/soft/erp-reports