Система построения отчетов

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Модуль создания отчетов для ERP. Позволяет на основе данных доступных пользователю (определяется его ролью и привилегиями) строить произвольные отчеты и графики.
Также в систему была встроена возможность дата майнинга (встроенный программируемый калькулятор с возможностью запросов к базе данных).