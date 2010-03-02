Система распознавания автомобильных номеров

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
417 просмотров
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http://www.weblancer.net/projects/169878.html

Реализована автоматизированная система, выполняющая следующие функции:

- поиск и загрузка новых поступивших фотографий;

- коррекция яркости/контраста;

- определение позиции номерного знака на фото;

- распознавание номерного знака;

- сохранение распознанного знака в БД;

- експорт отчета в ексель-файл.