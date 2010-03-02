Система распознавания автомобильных номеров
Прикладное ПО
Добавлена417 просмотров
14 лет назад
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Реализована автоматизированная система, выполняющая следующие функции:
- поиск и загрузка новых поступивших фотографий;
- коррекция яркости/контраста;
- определение позиции номерного знака на фото;
- распознавание номерного знака;
- сохранение распознанного знака в БД;
- експорт отчета в ексель-файл.