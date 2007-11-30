Система сбора первичной информации

Программа создавалась для сбора информации о пациента в поликлинических учреждениях. Но поскольку в ТЗ стояло одним из пунктов "Развитие системы без перекодирования", все настройки системы вынесены. Настройки регулируют внешний вид, а так же структуру собираемой информации, т.е. может настраиваться на работу с любой структурой БД. Прописываются правила контроля ввода, зависимости полей, зависимости таблиц и все это соотвественно отображается в интерфейсе при работе.