Система тестирования сотрудников

Распределенная система для тестирования сотрудников организации. Имеет модуль администратора и модуль пользователя.

Позволяет администратору CRUD разделы тестов, CRUD самих тестов, вопросов и ответов. Автоматическая загрузка в базу данных тестов с вопросами и ответами заранее подготовленных в Excel. Ведение справочника должностей организации. Получение информации о пройденных пользователями тестах, результатах тестирования с перечнем заданных вопросов и ответов пользователя. Сохранение протокола тестирование в pdf.

Позволяет пользователю зарегистрироваться в системе, подтвердить свой email, восстановить пароль пройти тест из предложенных администратору системы получить статистику, сохранить протокол тестирования в pdf.

Автоматизированя система поваляет вести одновременно множество организаций (их структурных подразделений)

Стек: Java, Spring, Hybernate, Postges, JS, jQuery, REST