Система учета финансов и ценных бумаг

Написанная с 0 ERP система.

В свое время пришел к выводу, что современные средства разработки позволяют не опираться на большие системы ERP,а писать для небольших и средних компаний уникальный функционал с нуля.

Ведь базовые вещи вроде ролей, учета финансов, безопасности и удобного графического интерфейса стали существовать уже в виде библиотек, а не только частей больших ERP.

http://beejee.org/#/soft/erp-common