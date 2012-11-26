Система учета финансов и ценных бумаг

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Написанная с 0 ERP система.
В свое время пришел к выводу, что современные средства разработки позволяют не опираться на большие системы ERP,а писать для небольших и средних компаний уникальный функционал с нуля.
Ведь базовые вещи вроде ролей, учета финансов, безопасности и удобного графического интерфейса стали существовать уже в виде библиотек, а не только частей больших ERP.