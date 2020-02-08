Программа для поиска по списку сайтов с использованием регулярных выражений. При владении регулярными выражениями и достаточно большом списке сайтов данная программа может давать более точные результаты, чем Google.

Для корректной работы требуется установить распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio 2015.

Программа написана на C++ с использованием Qt.

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