Скрипты для обработки файлов dwg (AutoCAD, Revit)

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Набор скриптов для обработки файлов чертежей.
Каждый скрипт выполняет часть работы.
Скрипты объединяются в группы для комплексной обработки файлов.
- присваивает значения атрибутам блоков из текстовых файлов
- удаляет лишние листы и меняет листы местами
- сохраняет листы в отдельные файлы
- переименовывает листы в соответствии с частью названия исходного файла
- блокирует видовые экраны в пространстве листа
- переносит объекты на требуемые слои
- заменяет все шрифты в стилях текста и примитивах
- удаляет заданные символы из текстов в файле
- задаёт толщину всего текста 0,25
- добавляет рамку со штампом (из файла штамп.dwg)
- переключает рамку из динамического блока в соответствии с названием формата в нижнем правом углу исходного файла
- устанавливает стиль печати для разной ориентации листов
- подготавливает файл к печати