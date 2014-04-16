Скрипты для обработки файлов dwg (AutoCAD, Revit)

Добавлена
10 лет назад
152 просмотра
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Набор скриптов для обработки файлов чертежей.

Каждый скрипт выполняет часть работы.

Скрипты объединяются в группы для комплексной обработки файлов.

  • присваивает значения атрибутам блоков из текстовых файлов
  • удаляет лишние листы и меняет листы местами
  • сохраняет листы в отдельные файлы
  • переименовывает листы в соответствии с частью названия исходного файла
  • блокирует видовые экраны в пространстве листа
  • переносит объекты на требуемые слои
  • заменяет все шрифты в стилях текста и примитивах
  • удаляет заданные символы из текстов в файле
  • задаёт толщину всего текста 0,25
  • добавляет рамку со штампом (из файла штамп.dwg)
  • переключает рамку из динамического блока в соответствии с названием формата в нижнем правом углу исходного файла
  • устанавливает стиль печати для разной ориентации листов
  • подготавливает файл к печати
выполнено для AutoCAD 2014, ScriptPro 2.0