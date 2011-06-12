http://www.softportal.com/software-6035-softbox.html

SoftBox - Программа для быстрого создания базы софта на Вашем домашнем ПК.

С помощью SoftBox вы можете создать каталог программ в виде дерева неограниченной вложенности, обеспечивающего удобную организацию базы программ. Для каждой программы вы сможете назначить собственное описание (формата *.rtf,*.txt и *.html) или же простое описание, хранящееся непосредственно в базе. Указать пути для дистрибутивов программы - файлов инсталляции, регистрации, русификации, патча, скриншота, деинсталлятора и путь к установленной программе. Это даст вам возможность быстрого поиска и установки нужной программы с минимальными усилиями. Каждой программе можно присвоить скриншот - иногда он может сказать о программе больше любого описания.

Помимо этого, в программе присутствует утилита для просмотра и редактирования автозагрузочных программ на вашем ПК.