Справочник персон
Прикладное ПО
Добавлена354 просмотра
14 лет назад
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Приложение предназначено для ведения справочника персон. Запускается только в случае наличия прав на запуск у соответствующего пользователя, прошедшего авторизацию в Менеджере Приложений.
Справочник персон можно использовать как в контексте сотрудников организации, так и прочих физических лиц, имеющих отношение к организации.