Приложение предназначено для ведения справочника персон. Запускается только в случае наличия прав на запуск у соответствующего пользователя, прошедшего авторизацию в Менеджере Приложений.

Справочник персон можно использовать как в контексте сотрудников организации, так и прочих физических лиц, имеющих отношение к организации.