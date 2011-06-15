Стеганография изображений

http://www.softpedia.com/get/Security/Encrypting/SteganoImage.shtml

Утилита для незаметного внедрения текстовых данных и файлов в графические PNG-файлы.

- позволяет встраивать и считывать встроенный текст;

- поддерживает симметричный алгоритм шифрования данных,

- располагает различными методами незаметного внедрения.