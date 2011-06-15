Стеганография изображений
Прикладное ПО
Добавлена233 просмотра
13 лет назад
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http://www.softpedia.com/get/Security/Encrypting/SteganoImage.shtml
Утилита для незаметного внедрения текстовых данных и файлов в графические PNG-файлы.
- позволяет встраивать и считывать встроенный текст;
- поддерживает симметричный алгоритм шифрования данных,
- располагает различными методами незаметного внедрения.