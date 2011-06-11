Strings Finder
Прикладное ПО
Добавлена170 просмотров
13 лет назад
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Утилита для поиска строк в текстовом файле, предназначенная для работы с файлами
больших размеров (свыше 1 ГБ) при экономном использовании оперативной памяти и
процессорного времени. В главном классе, кроме возможности поиска строк, содержащих
заданный образец, предусмотрены события для контроля прогресса, а также для анализа
строк по произвольному алгоритму.