Strings Finder

Утилита для поиска строк в текстовом файле, предназначенная для работы с файлами

больших размеров (свыше 1 ГБ) при экономном использовании оперативной памяти и

процессорного времени. В главном классе, кроме возможности поиска строк, содержащих

заданный образец, предусмотрены события для контроля прогресса, а также для анализа

строк по произвольному алгоритму.