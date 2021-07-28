Табель

Добавлена
2 года назад
48 просмотров
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Небольшая специализированная программа учета сотрудников предприятия и их рабочих смен.

Предусматривает возможность передачи данных в Microsoft Excel.

Системные требования:

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ссылка на скачивание:

https://drive.google.com/file/d/1Zutnm2n1ISLCjMVNIv9lEkRrZ07rMrXS/view