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Небольшая специализированная программа учета сотрудников предприятия и их рабочих смен.
Предусматривает возможность передачи данных в Microsoft Excel.
Системные требования:
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Ссылка на скачивание:
https://drive.google.com/file/d/1Zutnm2n1ISLCjMVNIv9lEkRrZ07rMrXS/view