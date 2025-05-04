Telegram-бот для аренды ковров с личным кабинетом и интеграцией бд

Разработал Telegram-бота для сервиса аренды ковров. Бот облегчает процесс выбора, оформления и обработки заказов с возможностью масштабирования.

🔧 Функциональность:

Каталог товаров: Пользователь может выбрать ковры, указать количество и частоту обслуживания (например, еженедельно, раз в месяц и т.д.).

Корзина: Поддержка добавления и редактирования заказов перед оформлением.

Профиль пользователя: Хранение индивидуальных данных каждого клиента.

Оповещения: Все оформленные заказы автоматически отправляются в отдельный Telegram-канал для администрации.