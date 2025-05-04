Telegram-бот для аренды ковров с личным кабинетом и интеграцией бд

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8 дней назад
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Разработал Telegram-бота для сервиса аренды ковров. Бот облегчает процесс выбора, оформления и обработки заказов с возможностью масштабирования.

🔧 Функциональность:

  • Каталог товаров: Пользователь может выбрать ковры, указать количество и частоту обслуживания (например, еженедельно, раз в месяц и т.д.).

  • Корзина: Поддержка добавления и редактирования заказов перед оформлением.

  • Профиль пользователя: Хранение индивидуальных данных каждого клиента.

  • Оповещения: Все оформленные заказы автоматически отправляются в отдельный Telegram-канал для администрации.

  • Интеграция с базой данных: Вся информация хранится в базе данных на сервере, обеспечивая надёжную обработку и учёт заявок.

📦 Технологии:

  • Python (aiogram)

  • MySQL

  • Хостинг на VPS

📈 Результат: Упрощение процессов для клиентов и администраторов, автоматизация учёта заказов и повышение эффективности обслуживания.