Telegram-бот для аренды ковров с личным кабинетом и интеграцией бд
Разработал Telegram-бота для сервиса аренды ковров. Бот облегчает процесс выбора, оформления и обработки заказов с возможностью масштабирования.
🔧 Функциональность:
Каталог товаров: Пользователь может выбрать ковры, указать количество и частоту обслуживания (например, еженедельно, раз в месяц и т.д.).
Корзина: Поддержка добавления и редактирования заказов перед оформлением.
Профиль пользователя: Хранение индивидуальных данных каждого клиента.
Оповещения: Все оформленные заказы автоматически отправляются в отдельный Telegram-канал для администрации.
Интеграция с базой данных: Вся информация хранится в базе данных на сервере, обеспечивая надёжную обработку и учёт заявок.
📦 Технологии:
Python (aiogram)
MySQL
Хостинг на VPS
📈 Результат: Упрощение процессов для клиентов и администраторов, автоматизация учёта заказов и повышение эффективности обслуживания.