Телеграм Бот ресторана или кафе

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бот ресторана или кафе с административной панелью . Здесь клиент может посмотреть меню, фото интерьера, забронировать столик или заказать еду с доставкой. Уже через секунду заказ поступит администратору . Администратор через админку может управлять базой данных клиентов, раcсылать новости, смотреть статистику и т.п.