Телеграм Бот ресторана или кафе

Бот ресторана или кафе с административной панелью . Здесь клиент может посмотреть меню, фото интерьера, забронировать столик или заказать еду с доставкой. Уже через секунду заказ поступит администратору . Администратор через админку может управлять базой данных  клиентов, раcсылать новости, смотреть статистику и т.п.

https://t.me/zula_cafe_adminka_bot