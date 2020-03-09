Телеграм Бот ресторана или кафе

Добавлена
4 года назад
81 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Бот ресторана или кафе с административной панелью . Здесь клиент может посмотреть меню, фото интерьера, забронировать столик  или заказать еду  с доставкой. Уже через секунду заказ поступит администратору . Администратор через админку может управлять базой данных  клиентов, раcсылать новости, смотреть статистику и т.п.

https://t.me/zula_cafe_adminka_bot