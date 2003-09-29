Телеграмм бот на python

Я сделал телеграмм бота на языке программирования python. Используя библиотеку PyTelegramBotAPI . Данный бот выводит онлайн футбольные матчи, с их угловыми. Желание заказчика было, что-бы бот выводил только угловые ниже 2 (1-0, 0-1, 1-1 или 0-0), а так же что-бы матч был на перерыве.

t.me/Corner1XbetBot - ссылка на бота

Внимание! Бот может не работать, так как заказчик решает когда его включить, если хотите посмотреть, то пишите в личку!