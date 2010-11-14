Разработка предназначена для создания тестов и их прохождения. В программе реализовано три вида тестов: выбор правильного ответа, установление соответствия, ввод правильного ответа. Присутствует вход от преподавателя, который создает тесты, указывает коэффициент правильного ответа на заданный вопрос, и студента, который тестируется по выбранному тесту. Перед тестированием, студент указывает свое ФИО и группу, а после тестирования получает оценку, которая формируется из коэффициентов правильных ответов и заносится в базу данных.

Программный интерфейс и код реализован на базе объектно-ориентированного языка программирования Delphi.