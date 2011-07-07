Тестер МПСУ "Бизон"

Программа используется в процессе отладки аппаратной части микропроцессорной системы управления тяговой электрической передачей "Бизон". Данная МПСУ применяется на маневровых тепловозах нового поколения или прошедших капитально-восстановительный ремонт. Разработано для ОАО "ВНИКТИ", г. Коломна. Среда разработки Delphi.