Тестер МПСУ "Бизон"

Прикладное ПО
Добавлена
12 лет назад
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Программа используется в процессе отладки аппаратной части микропроцессорной системы управления тяговой электрической передачей "Бизон". Данная МПСУ применяется на маневровых тепловозах нового поколения или прошедших капитально-восстановительный ремонт. Разработано для ОАО "ВНИКТИ", г. Коломна. Среда разработки Delphi.