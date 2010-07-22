Тренажер "Логистика"

Логистический Тренажер содержит
1)электронный учебник (стоит дерево лекций)
2)онтологический словарь - гипертекстовый словарь терминов.
3)подсистему обучения т.е. возможность решения задач. Есть условие задачи, данные водит пользователь,и программа сама пошагово решаеи задачу с возможностью вывода решения в Word.
4)Подсистема упражнений (тесты по каждому разделу)
5)Контроль знаний - это экзамен(тесты общие)
Предусмотрено разграничение доступа, т.е. функции системы изменяются в зависимости от того,
студент это или преподаватель. При запуске программы появляется диалоговое окно с возможностью выбора(студент или преподаватель). Преподаватель мееть возможность редактировать (добавлять, удалять,изменять) лекции и задания (тесты).
6)Журнал статистики и отчетности (ФИО студента,номер группы, оценки по каждому разделу, оценка за экзамен,дата сдачи экзамена), а также возможность вывода отчета в MS Word.