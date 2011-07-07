TREON Composer 6.0

Программа предназначена для управления регистрацией и хранением данных (персональных данных, текста и графики), используемых для создания малых печатных форм (пропусков, бэйджей, открыток, конвертов и т.п.). Обеспечивает возможность печати этих форм, как по одной, так и в пакетном режиме. Имеется также возможность работы с Web-камерой, применяющейся для фотографирования работников. Разработано для "МАП № 2 Автоколонна 1417", г. Коломна, являющегося крупнейшим пассажирским перевозчиком на юге Подмосковья Среда разработки Delphi+Firebird 1.5.