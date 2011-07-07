TREON Paragraph 6.0

Коммерческий продукт. Программа предназначена для управления потоками текстовой рекламы в рекламно-информационных издательствах. Текстовая реклама принимается операторами издательства и регистрируется в информационной базе. На основании зарегистрированных данных формируется файл публикации в текстовом формате, состоящий из отдельных объявлений, разбитых на рубрики. На этапе верстки очередного номера издания объявления из этого файла вставляются в требуемые места макета, подготовленного в одной из настольных издательских систем. Программа является компонентом программного комплекса TREON Works 6.0. Среда разработки Delphi+Firebird 1.5.