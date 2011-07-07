TREON Vector 6.0

Коммерческий продукт. Программа предназначена для управления потоками модульной (платной графической) рекламы в рекламно-информационных издательствах. Заказы на размещение рекламы принимаются операторами издательства и регистрируются в информационной базе. На основании зарегистрированных данных формируются графики выхода рекламы. На этапе верстки очередного номера формируется пакет технологической отчетности, которая позволяет решить, какая реклама должна быть опубликована, снята или поставлена в текущий номер. Имеет множество сервисных режимов, облегчающих труд менеджеров по рекламе, что актуально для больших изданий. Программа является компонентом программного комплекса TREON Works 6.0. Среда разработки Delphi+Firebird 1.5.