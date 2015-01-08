Триангулятор

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Программа для триангуляции полигона в 2D-пространстве.
Написана на С++.
Используется Allegro Engine.
Чтение координат полигона происходит с текстового файла.
Весь лог по работе выводится в консоль.
В зависимости от режима работы, программа позволяет сразу вывести результат работы в окно, либо показать процесс рисования поэтапно.
Для указания режима и цветовой схемы используется файл настроек.
Ссылка на проект: https://sourceforge.net/projects/triangl/