Триангулятор

Программа для триангуляции полигона в 2D-пространстве.

Написана на С++.

Используется Allegro Engine.

Чтение координат полигона происходит с текстового файла.

Весь лог по работе выводится в консоль.

В зависимости от режима работы, программа позволяет сразу вывести результат работы в окно, либо показать процесс рисования поэтапно.

Для указания режима и цветовой схемы используется файл настроек.

Ссылка на проект: https://sourceforge.net/projects/triangl/